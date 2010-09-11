Гомель отмечает День рождения

Городу над Сожем исполнилось 868 лет. По этому поводу 11 сентября завершилась акция «868 добрых дел любимому городу».К празднику новое лицо обрел и главный бульвар Гомеля – улица Победы. А центральную площадь украсил памятный знак городам-побратимам Гомеля. Для жителей и гостей города прошел конкурс скульптур из картошки, выставка-продажа белорусских блюд и национальный караоке. В исторической части города воссоздали ретро-бульвар. Прошли мото- и автопробеги. По главным улицам проехала передвижная звонница. Ну а самым зрелищным событие праздника стал забег на каблуках. Девушки показали отличные результаты.