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Гомель отмечает День рождения

11 сентября 2010 17:46
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Городу над Сожем исполнилось 868 лет. По этому поводу 11 сентября завершилась акция «868 добрых дел любимому городу».К празднику новое лицо обрел и главный бульвар Гомеля – улица Победы. А центральную площадь украсил памятный знак городам-побратимам Гомеля. Для жителей и гостей города прошел конкурс скульптур из картошки, выставка-продажа белорусских блюд и национальный караоке. В исторической части города воссоздали ретро-бульвар. Прошли мото- и автопробеги. По главным улицам проехала передвижная звонница. Ну а самым зрелищным событие праздника стал забег на каблуках. Девушки показали отличные результаты.
# общество

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