Сергей Сидорский ознакомился с подготовкой города Лида к республиканскому празднику урожая

За несколько месяцев здесь не только реконструировали здания, дороги и парки, но и возвели совершенно новые объекты, крупнейший из которых Ледовый дворец.

Чтобы подготовить Лиду к «Дожинкам» строительные бригады работают в усиленном режиме. И хотя все основные объекты уже сданы, осталось только благоустроить территорию, темпы, взятые в начале года, не сбавляют и сегодня.

Еще несколько месяцев назад районный центр представлял собой одну большую строительную площадку. Необходимо было реконструировать более 200 объектов, построить десятки километров дорог, почти полностью поменять коммуникации.

Самым масштабным подарком лидчанам к «Дожинкам» стал Ледовый дворец на 1000 мест. Возведен он в рекордные сроки. От закладки фундамента, до окончания всех работ прошло меньше года. Сегодня здесь уже залит лед. А первых посетителей дворец примет в день открытия Фестиваля.

Со дня на день откроется и спортивный комплекс. Заканчиваются работы и в Лидском замке. Здесь уже восстановили Южную башню и часть разрушенных стен. На фестивале его внутренний двор превратится в одну большую концертную площадку.

Такие масштабные преобразования потребовали и серьезных финансовых затрат. На подготовку столицы «Дожинок-2010» израсходовали более 350 миллиардов рублей. Здесь и бюджетные деньги, и банковские кредиты и даже частный капитал. Но это того стоило, уверяют местные жители. Ведь все масштабные преобразования в городе делались не просто к празднику, а надолго и для людей.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Лидский район, Гродненская область.