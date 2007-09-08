Гомель - младший брат Минска

Город над Сожем также отмечает свой День рождения. Ему исполнилось 865 лет.

Программа юбилейных празднований рассчитана на два дня: концертные программы пройдут на 20 сценических площадках. Ко Дню города в Гомеле уже открыт Новый Кукольный театр. Сегодня первый троллейбус пройдёт по новой линии, которая свяжет сразу несколько спальных микрорайонов с центром города.

На набережной реки Сож минувшей ночью появился "Лодочник". Скульптурная композиция, посвящённая основателю Гомеля, будет открыта в полдень. А жители микрорайона "Клёнковский" получили в подарок уникальное гидросооружение. Каскад озёр обещает стать излюбленным местом отдыха горожан. Уже сегодня здесь состоятся праздничные мероприятия, которые закончатся фейерверком. Впервые за всю историю празднования Дня города в Гомеле будет два салюта: ещё один в 22.00 окрасит небо над главной площадью города.