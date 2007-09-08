Весь Минск погрузился в празднование своего Дня рождения!

Мероприятия пройдут на 67 развлекательных площадках. 28 из них расположены в центральной части города и 45 - в микрорайонах.

Самые масштабные мероприятия развернутся на проспекте Победителей. Приверженцев здорового образа жизни ждут три спортивных площадки. У гостиницы "Планета" с 12.00 до 15.00 - детский пленер "Я рисую Минск". Напротив, на зеленой зоне, - "Рыцарский город". Здесь же медовая ярмарка и финишная точка Международного легкоатлетического марафона. Он тоже стартует в полдень от Кургана Славы.

С 12.00 до 19.00 площадка у Национальной библиотеки - в распоряжении минских промышленников. 90 столичных предприятий представили свою продукцию на выставке достижений городского хозяйства.

В это же время пешеходной стала улица Мельникайте. Здесь впервые пройдет праздник "Краса белорусской столицы".

У городской ратуши с 12.00 до 16.00 будет звучать колокольный звон и камерная музыка. С 20.00 до 22.00 - здесь же праздник оперного искусства.

Сегодня с 13.00 до 23.00 летное поле аэропорта Минск-1 ждет столичную молодежь и участников музыкального фестиваля.

С 12.00 до 18.00 у ДК железнодорожников вырастет город Веселых и находчивых, а в Троицком предместье - Город мастеров.

У ДК "Камволь" с 12.00 до 19.00 - традиционный Праздник пива.

С 19.00 до 22.00 у фонтана на площади Независимости - праздничная программа, посвященная Дню города.

Праздничные мероприятия пройдут и в Центральном детском парке имени Горького. С 16.00 до 19.00.

В 17.00 во Дворце Республики состоится гала-концерт мастеров искусств "Любимому городу посвящаем".

Сюрпризы готовят и районные администрации. Праздники пройдут в парке 900-летия г. Минска на улице Ташкентская, в парке имени Грековой на улице Малинина, в сквере по проспекту газеты "Правда", а также в парке Дружбы народов на площади Бангалор и в парке 60-летия Великого Октября.