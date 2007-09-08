Президент поздравляет минчан с праздником!

С 940-летием города жителей Минска поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "...Летопись города-героя - это яркие страницы отваги и мужества, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и трудового подвига, совершенного белорусским народом при его восстановлении. Сегодня, сохраняя свой неповторимый облик, Минск стал современным, динамично развивающимся городом. И этим он обязан вам, уважаемые минчане, вашему таланту, трудолюбию, оптимизму".

Президент пожелал всем минчанам крепкого здоровья, светлого праздничного настроения, радости и счастья.