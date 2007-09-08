Минску исполнилось 940 лет

За почти 10-вековую историю город не раз был разрушен и возрожден из руин. Но сегодня он - один из красивейших в Европе.

940 лет. В эти годы вместились и войны, и возрождение, и Золотой век Беларуси. В последние годы изучать историю родного города начинают с младших классов. И если спорных моментов историки находят не мало, то в дате первого письменного упоминания о Минске - 1067 год сходятся все.

Первое письменное упоминание о Минске датируется 1067 годом, тогда будущая столица занимала всего 3 гектара, обнесенных земляным валом. Минск, как и Рим, зарождался на холмах - только не на семи, а на пяти. Сегодня на месте Замчища - Дворец трудовых резервов и памятная табличка. Находясь на пересечении торговых путей, Минск всегда был ареной военных действий - не единожды превращаясь в руины, возрождался из пепла и вновь начинал жить.

С 90-х годов прошлого века в Минске прижилась добрая традиция: отмечать День рождения города. Историки шутят - помимо 1067 года, в летописи Минска можно найти ещё не мало славных дат: присвоение Магдебургского права, получение статуса столицы.

Верхний и нижний город, Соборная площадь - с этих мест когда-то началось становление белорусской столицы. И если XVI век стал Золотым веком для Беларуси, то рубеж XX и XXI - можно по праву назвать временем возрождения утраченных традиций и восстановления исторической справедливости. Спустя 940 лет Минск молод и красив. Из года в год сюда приезжают иностранцы, чтобы навсегда оставить сердце в белорусской столице.

День рождения Минск отмечает с размахом. Торжества пройдут во всех районах столицы. Первое праздничное мероприятие началось у городской Ратуши, где чествуют тех, кто внес существенный вклад в развитие столицы. Там проходит церемония вручения наград "Минчанин года".