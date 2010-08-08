Гидрометеоцентр: Сентябрь порадует хорошей золотой осенью

Стихийное бедствие, которым накрыло сейчас Беларусь, — аномальная жара. Не самый худший вариант, если держать в голове наводнения в Индии и Пакистане или лесные пожары в России. Но и не самый лучший, если вспомнить, каким лето в Беларуси бывает обычно. Впрочем, как ни крути, потея и злясь, но мы все-таки привыкли жить на жаре. Потому что заканчиваться она не собирается.

Ольга Федотова, Дмитрий Рябов, синоптики Республиканского гидрометеорологического центра:

Вроде ничего этого не предвещало, июнь выдался обычным, а июль и август, к сожалению, а для кого-то может и без сожаления, выдался аномально жарким. Действительно, так сложились атмосферные процессы, что блокирующий антициклон занял свою позицию над центральными районами европейской России и на территорию Беларуси практически непрерывно поступали атмосферные массы средиземноморского происхождения.

О том, с чего же все начиналось, теперь уже мало кто вспомнит, разве только специалисты. Но то, что лето 2010 рекордно горячее — даже не жареный, а доказанный факт. Испытание солнцем на себе прочувствовали все, но первыми не выдержали курильщики. Продажи сигар в последние дни упали. В жару у курящих чаще случаются спазмы сосудов. Горячие дни порадовали риэлторов. Стоимость аренды квартир с кондиционерами незначительно, но увеличилась. Клиенты требуют апартаменты возле парков и водоемов. По просьбам домовладельцев в соседней России коммунальные службы понизили водопроводный градус. Краны с горячей водой здесь заметно охладели. Аномальное лето вмешалось в планы украинских военных. Холодной водой они вынуждены поливать снаряды. А боевые учения и вовсе отменены. Некоторые политологи предположили, что жара — это новое климатическое оружие США. На неделе в некоторых храмах даже молились о даровании дождя.

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- Как ваши дела? Не рвало, не тошнило? Температура?

Такие вопросы в детской инфекционной больнице привычны, только задавать их теперь приходится чаще. Лето — период расцвета кишечных заболеваний. Тяжелее всего их переносят дети раннего возраста. А таких здесь 60%. Те, кто постарше, чаще моют руки. Это уменьшает риск попасть на больничную койку.

Алла Гришель, заведующая 4-м отделением Детской инфекционной клинической больницы:

По сравнению с июнем, больше чем в два раза стало пациентов с кишечными инфекциями. Все это связано или с не совсем правильным хранением продуктов в такую жару, или с некачественной их обработкой.

В черном списке — немытые дыни, арбузы, огурцы и помидоры. Попасть сюда можно и через грязные водоемы, когда во время купания атаковали бактерии. В жару пострадавших размещают по два человека. Если инфекция окажется вирусно-кишечной — лечат неделю, в случае бактериальных расстройств — в два раза дольше. Чаще всего за медицинской помощью обращаются после отдыха за границей.

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Галина Воробьева, руководитель туристической компании:

Нам показалось, что немного упал интерес туристов к зарубежным курортом, там где тепло, как у нас. Больше стали интересоваться отдыхом по Беларуси, и где прохладно, ниже влажность, где комфортнее отдыхать с детьми. Чаще стали спрашивать Балтику, страны Литва, Латвия. Традиционно считается, что море там прохладное — поедешь и не поплаваешь, а сейчас это то, что нужно.

«Горящие» туры почти сгорели. Несмотря на август роскошных цен. Клиенты соглашаются даже на те отели, куда прежде ехали с большими сомнениями. Путевки в сторону Хорватии, Черногории и Болгарии проданы до середины сентября. Выбор «прохладных» стран с каждым днем сокращается. Очень скоро агентствам нечего будет продавать.

Галина Воробьева, руководитель туристической компании:

Вот если у нас сейчас лето, то ниже экватора сейчас зима. Те, кто не хочет плавиться на солнце, могут поехать в Австралию, Южную Африку, Латинскую Америку.

Спастись от жары поможет рыбалка в Норвегии и Финляндии. Холодные течения Атлантического океана нынче в районе Португалии и Форо. При желании, белорусов могли бы отправить хоть в Антарктиду, но туда не попасть из-за слишком нестабильной погоды.

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Ольга Федотова, Дмитрий Рябов, синоптики Республиканского гидрометеорологического центра:

Даже тысячу лет назад в летописях отмечается аномальное жаркое лето — стояли пожары по всей Руси. Колебания климата были — четко отмечается тенденция в сторону повышения температуры.

Жара не щадит даже автомобили. Не ревут, а закипают моторы, изнашивается резина, вытекает электролит, отказывает кондиционер.

После того как фреон на складе закончился, директор станции техобслуживания две недели ждал его от поставщиков. Холодное вещество сейчас нарасхват. Если в машине его недостаточно, система в лучшем случае временно отключается, в худшем — выводит из строя компрессор.

Систему кондиционирования можно поставить на любое авто. Правда, расход топлива в среднем увеличивается на литр.

Сколько машин с работающими кондиционерами передвигается по дорогам страны — никто никогда не считал. А вот протяженность этих самых дорог хорошо известна. 86 тысяч километров, и половина из них с асфальтно-бетонным покрытием. В такую жару материал легко нагревается до 60 градусов, а затем плавится. Чтобы избежать появления колеи, а вместе с ней и кривой разметки, в асфальт добавляют резину и ограничивают передвижение.

Сергей Богданович, кандидат технических наук:

Высокие летние температуры воздуха — это только одна сторона проблемы, на автомобильные дороги постоянно воздействуют тяжелые транспортные нагрузки. По 31 августа с 11 утра и до 9 вечера запрещается движение большинства грузовых автомобилей, осевая нагрузка у которых сотавляет больше 6 тонн на ось. В этом нет ничего особенного. Стремление сохранить свою собственность является отличительной чертой каждого хорошего хозяина

.Леонид Лемеш, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций:

Ежедневно страну пересекает порядка 14 тысяч автомобилей. Чтобы не уменьшить транзитную привлекательность, создаются стоянки, где водители могут переждать временные рамки ограничений. В текущем году рост транзита вырос на 28,5% по отношению к прошлому году.

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Коровы на ферме в Ждановичах живут, как на курорте. Чтобы молоко было вкусным, буренок даже зовут по имени. С наступление экстремальных температур рогатые перешли на ночной график жизни.

Галина Запруцкая, начальник производства продукции животноводства «Агрокомбината Ждановичи»:

Коров мы днем не пасем, содержим их на внутреннем дворике. Они покушали и спрятались от солнышка. Выгоняем их на ночь и пасем ночью до семи часов.

Высокую продуктивность в жару поддерживают витаминами. После обеда солнечные ванны чередуют с водными процедурами. Так легче переносить жару. Правда, принимают коровы в меру прохладный душ. Чтобы не было шока.

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Еще недавно эти места были нетронутыми — пышный раубичский лес на берегу ручейных истоков водоохранной зоны. Местные жители даже не догадывались, чем обернется жаркое лето.

Экологию некогда тихого леса нарушили отдыхающие. Здесь теперь круглосуточно трещат деревья и горят костры. Чтобы спасти естественный уголок природы, хрупкие женщины пробовали ставить шлагбаум, но и тот снесли.

Анна Каленкович, жительница д. Раубичи:

Машины, как я понимаю, должны стоять не ближе чем 30 метров от воды, а здесь — ближе некуда.

Кто-то из них даже подметил — чем выше температурный градус, тем больше людей. Никто не против присутствия отдыхающих, одно «но»: зачем бросать мусор и ставить у водоема машины? Таким здесь объявили войну, в которой пока только лес проигрывает.

Ольга Федотова, Дмитрий Рябов, синоптики Республиканского гидрометеорологического центра:

Будем надеяться, что сентябрь порадует хорошей золотой осенью. Но не исключены туманы, грозы и сильные ливни.