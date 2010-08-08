Пожары в Беларуси: спасатели делают всё возможное, чтобы не допустить распространения огня

Не допустить лесных и торфяных пожаров — такую задачу поставил на неделе Александр Лукашенко сразу перед несколькими профильными ведомствами. Аномальные температуры и фактически засуха, которая испытывает на прочность Беларусь, не должна обернуться трагедией.

Чтобы не допустить пожары, белорусам настоятельно не рекомендуют посещать леса. О том, чтобы разжигать костры, речь и вовсе не идет. За это жестко наказывают, ведь при такой погоде любая искра может стать причиной катастрофы.

Здесь четко видно, как одна стихия работает на другую. Когда от ситуации в лесах начинает пахнуть жареным, под облака уходит наблюдательная десантура. Конечно, из АН-2 в привычном смысле ничего не потушишь, зато результат одного такого вылета устраняет сразу несколько пожаров.

На картах в руках у Рината Низамова вся Могилевская область как на ладони. Регион разделен на десятки секторов. А масштаб у карты — ну подробнее некуда: в сантиметре — километр.

Вячеслав Шестаков, начальник могилевского авиаотделения «Беллесавиа»:

Ситуация на данный момент стабильная, больших пожаров нет. Информация о пожарах передается своевременно, и огонь вовремя тушится.

У Рината Низамова, летчика-наблюдателя «Беллесавиа», сейчас каждый день — по два вылета. И то, что это, наверное, не очень много, нам казалось лишь до того момента, пока мы сами (съемочная группа телеканала СТВ — ред.) не сели в самолет. После трехчасового полета наша съемочная группа была готова… десантироваться хоть на ближайшую опушку. Болтает АН-2, признаться, здорово. Плюс температура в самолете постоянно в экстремальном плюсе.

Ринат Низамов, летчик-наблюдателя «Беллесавиа»:

Пилоту в кабине очень жарко: бывает до +40-50.

Ринат рассказывает: больших пожаров в области даже в эту жару не видно. А мелкие очаги часто успевают тушить еще до того, как наблюдатель приземлится.

Сергей Красицкий, главный лесничий Лиозненского лесхоза:

Вблизи российской границы, в 2-5 км, уже виден дым, который идет с российских горящих болот.

Сергей и с белорусской, и с российской территории наблюдает за развитием пригранично-природного конфликта. На неделе клубы от федеральных пожаров пересекли государственные рубежи. И тут не просто ближайшая трасса, но даже областной центр в десятках километров оказались в дыму не своего Отечества.

Теперь наша лесная охрана патрулирует приграничье вместе с российскими коллегами. И хоть в подшефной вотчине Сергея ничего не горит, обходить территорию в его лесхозе каждый день начинают уже с 6 утра. Пусть выходные уже давно сгорели за борьбу с огнем, но все понимают: у пламени свой, неподконтрольный график.

Сергей Красицкий:

Ближайший пожар находится в радиусе 30-50 км.

Корреспондент (телекомпания СТВ):

Это расстояние для огня большое?

Сергей Красицкий:

Нет, небольшое, если ветер будет дуть в сторону Республики Беларусь.

От дымящего торфяника до ближайшей деревни — какой-то километр. Поэтому Валентине Езерской стало куда спокойнее, когда рукава с водой проложили аккурат возле ее дома.

А тем временем, на торфяник пробирается еще одна пожарная машина. До огня еще нужно доехать по полевому бездорожью. И уже перед лесом отлично видно: над массивом поднимается густой дым. Где-то там, в пепельном тумане, сейчас работают десятки человек.

Игорь Радьков, начальник центра оперативного управления Могилевского областного управления МЧС:

Пожар на торфянике в Кричевском районе полностью локализован. Работы продолжаются полный световой день и не останавливаются даже ночью.

Здесь прекрасно понимаешь, каково это, когда земля буквально горит под ногами. Открытый огонь попадается не везде, но вода из брандспойтов льется будто на раскаленную сковородку. Ощущение, что дым поднимается отовсюду. Невыносимо душно здесь даже после заката, а спасатели на торфянике работают уже который день. В аномальное пекло.

Тушение торфяника не прекращается, несмотря на то что здесь уже почти стемнело. Впрочем, фигуры самих сотрудников МЧС едва видны не столько из-за сумерек, сколько из-за клубов дыма. Честно говоря, вообще не понятно, как люди работают здесь в течение целого дня, потому что дышать здесь просто невозможно. Но ликвидировать пожар не прекращают, потому что земля даже не успевает остывать.

Поужинать спасателям удается лишь в 22 часа. На полевую трапезу с горящих позиций уходят по очереди: торфяник ни на минуту не оставляют без водного присмотра. Поэтому и кушают стоя и без лишних разговоров. Чтобы поскорее сменить своих.

К ночи на огневые рубежи пробирается еще одна бочка с водой. Тушат торфяник не глядя на часы, потому что и на этом можно потерять время. Лесник Николай Фролов дежурит уже с 17 часов. Впереди — работа до рассвета. Охлаждать горящую точку тоже осталось совсем чуть-чуть. Не сегодня-завтра, говорит Николай, этот торфяник обязательно потушат.