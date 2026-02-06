Не только контролировать свои страховые взносы, но и дистанционно становиться на учет. В Беларуси расширены возможности мобильного приложения Фонда социальной защиты населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленный сервис позволяет моментально проверить наличие или отсутствие задолженности по страховым платежам, просмотреть историю трудовой и предпринимательской деятельности, а также получить доступ к данным индивидуального лицевого счета.

Для самозанятых граждан и тех, кто имеет право на добровольное страхование, появилась возможность подать заявление без визита в отделение фонда. Это значительно экономит время и упрощает взаимодействие с системой социального страхования. Приложение также дает возможность контролировать работодателя – проверять начисление и уплату обязательных взносов на пенсионное и социальное страхование. Кроме того, пользователи могут отслеживать продолжительность своего страхового стажа и периоды работы по трудовым и гражданско-правовым договорам.

По данным ФСЗН, только в 2025 году фонд восстановил пенсионные права почти 20 тысяч работников. Новые функции мобильного приложения – значимый этап цифровизации социальной сферы и повышения прозрачности ее работы.