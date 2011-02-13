На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома.

Где в Минске появятся новые подземные пешеходные переходы?

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома:

До 2020 года планируется построить около 40 подземных пешеходных перехода. В настоящее время ведутся работы по отделке уже построенных подземных пешеходных переходов по ул. Маяковского, на пересечении ул. Денисовской и ул. Маяковского, по пр. Держинского, ул. Розы Люксембург.

В этом году начнется строительство подземного пешеходного перехода возле Национальной библиотеки. Там появятся два подземных пешеходных перехода.

По ул. Тимирязева в районе ул. Орловской также планируется строительство подземных пешеходных переходов. Будет продлен подземный пешеходный переход в районе ул. Радужной.

Запускается городская электричка, и переход, который мы построили по ул. Тимирязева, будет продолжен под железнодорожными путями ветки, которая идет в районе рынка «Ждановичи».

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального и текущего ремонта дорог в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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