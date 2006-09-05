В Министерстве связи и информатизации намерены обеспечить сельского жителя таким же набором услуг, который предоставлен горожанам.

Программа возрождения села возложила дополнительные обязательства на это ведомство. По словам министра связи и информатизации Владимира Гончаренко, к концу 2010 года на территории страны полностью завершится телефонизация.

Во всех агрогородках будут работать минимум два оператора мобильной связи. И почтовые отделения, их в стране 3.800, вполне способны организовать на своей базе дилерские пункты по оказанию услуг. Почта, оказывающая сегодня около 40 видов нетрадиционных услуг - от доставки товаров по каталогам до ксерокопирования, - давно работает в этом направлении, заявили в Минсвязи.