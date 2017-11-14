Фотофакт: праздник национальных кухонь прошел в Витебском медуниверситете

Новости Беларуси. Кухни народов мира от витебских студентов-медиков. Отведать можно в одном университете и лишь раз в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернациональный ВУЗ осенью устраивает мини-праздник гастрономии: от мамалыги до бариаи, от карри до драников. Будущие врачи из Беларуси, Шри-Ланки, Индии, Ирака, Египта, Ливана, Боливии и многих других стран демонстрировали блюда своей национальной кухни, делились рецептами и предлагали отведать иностранцам невиданные ранее изыски.