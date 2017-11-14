Фотофакт: праздник национальных кухонь прошел в Витебском медуниверситете
Новости Беларуси. Кухни народов мира от витебских студентов-медиков. Отведать можно в одном университете и лишь раз в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интернациональный ВУЗ осенью устраивает мини-праздник гастрономии: от мамалыги до бариаи, от карри до драников. Будущие врачи из Беларуси, Шри-Ланки, Индии, Ирака, Египта, Ливана, Боливии и многих других стран демонстрировали блюда своей национальной кухни, делились рецептами и предлагали отведать иностранцам невиданные ранее изыски.
Кристина Сухоцкая, студент Витебского государственного медицинского университета (Беларусь):
Мы белорусы, и наше национальное блюдо – это картошка. Мы приготовили множество блюд из нее. Например, драники, клецки, бабку и подобные вещи. Конечно, нам бы хотелось, чтобы наши иностранные студенты попробовали это всё. И, возможно, понравившиеся рецепты привезли к себе.
Иване Джайоман, студент Витебского государственного медицинского университета (Шри-Ланка):
Это наша родная еда. Мы готовим это для всех фестивалей. Сегодня у нас есть много продуктов. Это – рис с молоком.
С кулинарного шоу талантов, по традиции, стартовал грандиозный праздник Витебского медицинского университета «Студенческая осень». Впереди еще несколько дней торжеств. Выставки, конкурсы, выборы «Мисс» и «Мистера» университета, спортивные состязания.