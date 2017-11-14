Консультации врачей и экспресс-анализы на глюкозу: акция по профилактике сахарного диабета пройдет в Минске 14 ноября

Новости Беларуси. Акция по профилактике сахарного диабета пройдет в Минске в Национальной библиотеке Беларуси 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в ней могут все желающие.

Медики измерят не только уровень глюкозы в крови, но и артериальное давление. Также специалисты проведут анкетирование и консультации.