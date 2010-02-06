Китайские палеонтологи нашли более трех тысяч следов испуганных динозавров

Более трех тысяч следов динозавров, живших около 100 миллионов лет назад, обнаружили палеонтологи в китайской провинции Шаньдун. Ученые полагают, что животные бежали от внезапной опасности.

Раскопки в районе города Чжучэн, традиционно считающимся «городом динозавров» в Шаньдуне (восточный Китай) велись в течение трех месяцев. В результате ученым удалось обнаружить беспрецедентный по количеству следов участок склона одного из оврагов близ Чжучэна: на площади в 2,6 квадратных километра было обнаружено свыше 3 тысяч следов динозавров, сообщает агентство Синьхуа.

По мнению исследователей – Ван Хайцзюня из Института палеонтологии позвоночных Академии наук КНР и его коллег, все следы принадлежат динозаврам, жившим более 100 миллионов лет назад, в меловой период. Размер отпечатков колеблется от 10 до 80 сантиметров, они принадлежат, по меньшей мере, шести различным видам, в частности, тираннозаврам, гадрозаврам и целурозаврам.

Все следы ведут в одном направлении. Это заставило ученых предположить, что им удалось обнаружить место массовой миграции животных. Вероятно, травоядные динозавры в панике покидали место своего обитания, испуганные появлением хищников.

Чжучэн, где палеонтологи работают с 60-х годов прошлого века, богат находками подобного рода. В настоящее время в регионе костные останки динозавров были обнаружены, по меньшей мере, в 30 местах. Крупнейшее «кладбище динозавров», живших в поздний период Мезозойской эры, ученые открыли в 2008 году.