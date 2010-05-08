Фото. Экспозиция Михаила Савицкого открылась в Музее истории Минска

Михаил Савицкий — Герой Беларуси, почетный гражданин Минска.

В шести залах — четыре десятка живописных полотен народного художника.

«Цифры на сердце», «Черная быль» — эти серии посвящены трагедии узников нацизма в годы Второй мировой и последствиям чернобыльской катастрофы.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Когда я был еще школьником, нас повели в музей Великой Отечественной войны. И я увидел мадонну Михаила Андреевича Савицкого. И этот образ остался со мной навсегда. Действительно, это очень важно. Важно, когда через творчество, через картину она входит в твою душу, входит в твое сердце и идет с тобой по жизни. Мне бы очень хотелось, чтобы этот музей посещало как можно больше школьников.