Первый человек, которого видели минчане

- Поздравляем врача, Бича Александра Ильича, - эти слова акушер-гинеколог слышал не раз.

Сам он говорит, что только утром на планерке коллеги узнали, что заместителю главврача присуждена высокая награда.

Второй родильный дом в Минске хорошо известен благодаря Александру Бичу. Ведь будущие родители выбирают не столько сам роддом, сколько врача – опытного и надежного профессионала. И когда на коридоре встречаешь человека, подарившего жизнь твоему ребенку, других слов, кроме как «спасибо», не находишь.

Два года назад во втором роддоме открыли Городской центр преждевременных родов. Такого отделения реанимации для младенцев больше нет ни в одном роддоме в стране.

Для скольких тысяч минчан Александр Ильич стал первым человеком, которого они увидели только появившись на свет, сказать сложно. Наверное, и сам акушер гинеколог не вспомнит, сколько родов принял за 30 лет работы.

- С одной стороны, это радость, с другой - ответственность и напряжение. Потому что ты отвечаешь за две человеческие жизни, а бывает за три, за четыре - тройни у нас стали уже не редкостью. Для меня моя профессия – это моя жизнь, - говорит он.

Устраивая семьи других, свою семью, признается Александр Ильич, порой обделяет и вниманием, и заботой. Благодарит, что близкие понимают папу и дедушку, – трудоголика, который любит работу, а порой творит чудеса.