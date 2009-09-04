Белорусов по осени считают

Перепись населения пройдет в октябре.

Каждые десять лет один и тот же вопрос - сколько нас? Точнее, вопросов много, но этот действительно самый важный. В истории суверенной Беларуси предстоящая кампания вторая по счету. ООН рекомендует проводить переписи населения раз в 10 лет, желательно в годы, оканчивающиеся на цифру 9 или 0. А считают для того, чтобы получить достоверный общенациональный портрет.

В статистике за каждой цифрой целая тенденция. В 1999 году было посчитано - жителей страны немногим более 10 миллионов. Сокращение идет медленно, но верно. В том же 1999 году выяснили, что за последние 40 лет мужчин стало больше. А женщин даже уменьшилось за это время.

Любая информация о населении – основа для социально-экономических прогнозов. Потому вопросы – общим числом 37 - в переписном листе будут самые разные. Жителей страны спросят о возрасте, семейном статусе, месте рождения. Поинтересуются гражданством, национальностью, языком, занятостью и источниками существования. А также выяснят всё о жилищных условиях, наличии компьютера и даже подключении к интернету.

Анкеты разработаны в двух вариантах – на русском и белорусском языках. Все данные соберут в новеньком вычислительном центре, который уже апробирован. Здесь анкеты отсканируют и проведут анализ, чтобы увидеть Беларусь в цифрах.

Три года подготовки ради 11 дней. Тогда переписчики постучатся в каждую дверь. Полученные ими данные не станут достоянием посторонних. Конфиденциальность гарантируется.