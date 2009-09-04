Государственные награды получили 63 белоруса

Это жители разных регионов и труженики различных сфер. Люди, чья трудовая жизнь - образец упорства, духовной щедрости, преданности делу, служению своему народу.

«Острошитский городок» – филиал Минской птицефабрики имени Крупской - хозяйство пристоличное. Нынешним летом посевы не пощадила погода, но на результате это не сказалось. Сегодня Александра Иосифовича не узнать, из аграриев он на торжестве единственный.

- Приятно получать медаль, и мы не будем останавливаться на достигнутом. Будем совершенствовать свою работу и внедрять новые технологии, - говорит Александр Юргевич, директор филиала «Острошитский Городок» Минской птицефабрики имени Крупской.

Для большинства награда - это и оценка уже достигнутых успехов, и аванс. У многих на лице заметное волнение. Эти люди привыкли просто трудиться.

В числе награжденных медалями, тех, кому объявлена Благодарность Главы государства, кто удостоен почётных Званий Республики Беларусь, – представители различных регионов. Они достигли высоких результатов в работе.

Руководители и специалисты предприятий, учреждений образования, здравоохранения и культуры, органов госуправления и контроля, спортсмены, тренеры, военные. Все они – образец.



-Образец упорства, духовной щедрости, преданности делу, служению своему народу,- подчеркнул Глава государства.

- Важно, что вы стремитесь не только добиться личных успехов, но и принести пользу Отечеству. Тем самым проявляете благородное человеческое качество настоящего гражданина и патриота. То качество, которое так необходимо всем в нынешнее время серьезных испытаний. Необходимо ради будущего Беларуси, - сказал Александр Лукашенко.

Трудиться на благо родной Беларуси. Тот, у кого это главный принцип в работе, всегда заслуживает добрых слов. И какой бы профессией ни определялось жизненное кредо: побеждать, учить, лечить или защищать.

- Когда военнослужащего награждают – это наивысшее признание государства и оценка его ратного труда. Сегодня мы расцениваем награждение группы офицеров погранкомитета как заслугу всех стражей границы, - говорит Владимир Жук, начальник управления связи и информационных технологий Государственного пограничного комитета.

Самыми многочисленными среди награжденных были медики. Троим присвоено звание «Заслуженный врач Республики Беларусь».

Глава Государства, обращаясь к награжденным, особые слова адресовал медработникам.

Во втором Минском родильном доме про беби-бум знают не понаслышке. Каждый час здесь на свет появляется младенец. В учреждении оказывают особое внимание мамам, у которых дети спешат появиться на свет раньше намеченного срока. Создание городского центра преждевременных родов - одно из последних достижений руководства.

- Каждая награда – оценка труда всего коллектива. Родильный дом был, есть и, я надеюсь, будет самым лучшим не только в Минске, но и в Республике, - считает Александр Бич, заместитель главного врача городского клинического роддома №2.

В момент вручения наград кому-то удавалось в нескольких словах поделиться самыми сокровенными надеждами с Главой Государства. Большинство давали обещание и далее самоотверженно работать на благо Беларуси. К некоторым Президент сам обращался с вопросами.

Известный актер Анатолий Котенев удостоен медали Франциска Скорины. На церемонию в Минск приехал из российской столицы.

Поздравления с высокими наградами все эти люди услышат еще не раз. А в дальнейшем им суждено не останавливаться на достигнутом и еще целеустремленнее работать на благо родной земли. Это незамеченным в Беларуси не остается.