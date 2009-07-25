Бархатный путь от Москвы до Бреста. (ФОТО+ВИДЕО)

В этом вагоне без ресторана, но с кухней, не только с умывальником, а еще душем-шарко, стиральной машиной, не ездят, а живут. 80-метровый экспресс — 4 вагона как четырехкомнатные апартаменты особой планировки.

7 человек по две недели работают на шлифовальном поезде и наводят лоск на белорусских рельсах. Вот как это выглядит – почти файер-шоу под вагоном.

Бархатным путь становится только после двенадцати операции. Сначала рельсы меняют на новые, потом чистят, выправляют, подбивают и рихтуют. После — с математической точностью корректируют и закаляют горячей шлифовкой. И только после многотонного лоска рельсы становятся бархатными. По ним ни пассажир, ни ложка в стакане не ощутят стук колес.

— Эта работа проводится в рамках второго транспортного коридора – от Берлина до Москвы. Железные дороги Польши, России и Беларуси работают, чтобы организовать движение на этом участке со скоростью 160 км/ч, — Валерий Стромук, заместитель начальника белорусской железной дороги.

Сейчас белорусы до Москвы, Праги и Берлина путешествуют со скоростью 140 км/ч. Но Белорусская железная дорога разгоняется и готовится поставить голубые вагоны на скоростной поток. 1300 метров бархата на глазах у журналистов появились за 6 часов.