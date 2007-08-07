Направление на Москву

7 августа в Минске торжественно проводят участников веломарафона "Париж-Москва - 2007".

Церемония пройдет днем у здания Национальной библиотеки.

Напомним, такой марш доброй воли по странам Старого Света активисты движения за разоружение проводят второй раз. Их цель - привлечь внимание общественности к проблеме войн.

Веломарафон протяженностью почти 3000 километров, взяв старт во французской столице, спустя 6 недель финиширует в российской.

Минск встретил марафонцев 5 августа. К обелиску Победы велосипедисты возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Участвуют в марафоне около 30 человек, в том числе 20 россиян и белорусов, 10 - граждане стран ЕС.