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Равные права - равные возможности

06 августа 2007 18:20
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Около трети объектов городской инфраструктуры в настоящее время доступны для посещения людей с ограниченными возможностями.За последние четыре года в столице для инвалидов адаптировано более 600 объектов. Городские власти поручили  соответствующим службам проконтролировать ход выполнения работ по созданию в Минске безбарьерной среды.
Решение о реализации такого проекта было принято столичным руководством в 1999 году. На его осуществление потребуется около 250 миллиардов рублей. Отметим, что сейчас в Минске проживают около 105 тысяч инвалидов.
# общество

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