Равные права - равные возможности

Около трети объектов городской инфраструктуры в настоящее время доступны для посещения людей с ограниченными возможностями.За последние четыре года в столице для инвалидов адаптировано более 600 объектов. Городские власти поручили соответствующим службам проконтролировать ход выполнения работ по созданию в Минске безбарьерной среды.

Решение о реализации такого проекта было принято столичным руководством в 1999 году. На его осуществление потребуется около 250 миллиардов рублей. Отметим, что сейчас в Минске проживают около 105 тысяч инвалидов.