Народная артистка СССР София Ротару отмечает юбилей

Больше сорока лет на сцене и четыре сотни песен на десятке языков мира.

Народной артистке сразу нескольких государств, лауреату десятков премий и конкурсов, любимой певице миллионов, Софии Ротару сегодня 60. Она не любит внимания прессы, но не избегает его. Она живет в частном доме и все время, свободное от частых гастролей, проводит в саду, совмещенном с огородом.

Прекрасный голос и вокальное мастерство, удивительное личное обаяние. Отметим, что творчество этой певицы пользуется огромной популярностью на белорусской земле. И совсем недавно София Ротару была почетным гостем и выступала на фестивальной сцене "Славянского базара в Витебске". В этом году специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" удостоена именно София Ротару.



С юбилеем популярную певицу поздравил Александр Лукашенко. "Вы - звезда эстрады первой величины, живая легенда современной музыкальной культуры, подарившая миллионам слушателей множество замечательных песен, которые стали шлягерами. Прекрасный голос, непревзойденное вокальное мастерство, удивительное личное обаяние, искренняя и задушевная манера исполнения принесли Вам награды самых престижных фестивалей и конкурсов и всенародное признание", - говорится в поздравлении.

Нет грусти даже в песнях. Она поет почти сорок лет и самые полные печали тексты в ее исполнении звучат с верой в счастливый конец самой несчастливой истории. Впервые на сцене в шестьдесят четвертом. Впервые в умах и сердцах зачарованных слушателей в начале семидесятых.

Семидесятые годы - время первой звездной десятилетки Ротару. Не все ее поклонники тогда знали, что ее настоящая фамилия отличается от псевдонима всего на одну букву. По паспорту она София Ротарь. Да и в самом паспорте серьезная описка - нерадивая паспортистка легким движением руки изменила дату рождения певицы. По паспорту Софья Михайловна родилась девятого августа. И потому празднует дважды в год.

Добрый и бесконфликтный человек по жизни, она и в своей профессиональной деятельности далека от шумных скандалов и так называемого "черного пиара". За всю карьеру одна большая сплетня - о ее вражде с Пугачевой. Да и та - домыслы журналистов.

Личная жизнь Софьи Михайловны не тайна. У нее есть сын Руслан, невеста Светлана и двое внуков, которых бабушка Соня любит больше жизни. Так же любила она и мужа. Анатолий Евдокимов завоевал ее сердце в начале шестидесятых и тридцать пять лет держал ее за руку. Только смерть разлучила их. И Софья Михайловна до сих пор переживает, если журналисты бередят рану.

"Золотой голос Украины", она, как говорят, лечит словом и успокаивает улыбкой. Нежный голос советской эстрады она и после СССР поет столько, сколько ее готовы слушать. А слушать ее готовы всегда.