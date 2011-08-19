Этап Кубка мира по конному троеборью стартовал в Ратомке

Нынешним летом Республиканский центр олимпийской подготовки примет такие масштабные соревнования уже во второй раз.

Предыдущие прошли в июле и тогда победителем стала белоруска Елена Телепушкина. Сегодня, как и накануне, в программе манежная езда. Завтра — полевые испытания, а 21 августа — преодоление препятствий.

К слову, Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, которая наряду с Германией, Великобританией, Австралией, Ирландией, Канадой, США и Францией получила от Международной федерации конного спорта право на проведение этапов Кубка мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».