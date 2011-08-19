15 новых детских садов примут воспитанников в новом учебном году

В отдельных районах будут сняты проблемы с местами в таких учреждениях.

Косметический ремонт проведен практически по всей системе дошкольного образования. Причем 69 садов капитально отремонтированы. Сейчас комиссии оценивают готовность зданий. А их в стране более 3,5 тысяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Казимир Фарино, заместитель министра образования Республики Беларусь:

У нас спрос появился на ясли. Практически за последние 2 года в два раза увеличилась потребность в местах на ясли в дошкольных учреждениях. Мы удовлетворяем спрос, решая спрос родителей на этот вид услуг, решая организационные, кадровые, материально-технические вопросы.