В Беларуси с начала 2011 грибами отравились 88 человек

В Беларуси с начала этого года от отравления грибами пострадали 88 человек, в том числе шестеро детей.

Однако, к счастью, ни одно из отравлений не закончилось летальным исходом.

Среди регионов первое место по числу пострадавших занимает Минск, где грибами отравился 61 человек. Наиболее благополучный регион — Витебская область, в которой еще не зарегистрировано ни одного случая.

Специалисты напоминают, что собирать следует только заведомо съедобные грибы. Не стоит класть в корзину старые, червивые, а также грибы с видимыми дефектами. Незнакомые и подозрительные пробовать на вкус нельзя. Помимо этого опасно устраивать тихую охоту вдоль автомобильных дорог, в пригородных лесах, а также в районах выбросов химических предприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».