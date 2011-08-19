На белорусско-литовской границе образовались большие очереди

Временные трудности связаны с ремонтом в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»).

Здесь идет укладка автодорожного покрытия и его маркировка. Пункт будет закрыт до 23 августа, и потоки транспортных средств переориентированы на «Котловку» и «Бенякони». Накануне на выезд в «Котловке» выстроились около 500 грузовых машин. На възд — 300. Водители ожидают в очереди более 20 часов. Для решения проблемы белорусские таможенники советуют использовать также пункт пропуска «Привалка». А при ввозе-вывозе товаров в страны ЕС — пункты на белорусско-польском направлении — «Козловичи», «Брузги-2» и «Берестовица», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».