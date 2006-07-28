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Еще двенадцати многодетным матерям Минщины вручены ордена

28 июля 2006 13:48
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В Минском областном исполнительном комитете 12 женщинам, которые родили и достойно воспитывают пятерых и более детей вручили награды и ценные подарки.Цель этой акции -повысить престиж семьи и авторитет материнства. Многодетные мамы вместе с орденом получили весомую материальную поддержку: 5 бюджетов прожиточных минимумов из республиканской казны и 10 базовых величин от облисполкома. Не остались безучастными и предприятия, предоставив ценные подарки: телевизоры, холодильники и стиральные машины.
# общество

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