Еще двенадцати многодетным матерям Минщины вручены ордена

Работа сельских магазинов на период уборочной кампании продлена до 22 часов

До конца косовицы магазины работают без выходных и перерыва на обед. В тех торговых точках, где работает один продавец, выходной день установлен среди недели. На сегодняшний день в республике работают 10 тысяч сельских магазинов, из них около полутысячи перешли на круглосуточный режим работы.