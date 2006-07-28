Комары атакуют черноморские курорты Болгарии

По свидетельству очевидцев, целые тучи насекомых буквально оккупировали курорты к северу и югу от Бургаса, передают информагентства. Туристы от комаров спасаются в море, а хозяева отелей тратят значительные суммы, чтобы обеспечить своим гостям относительно комфортный отдых. Сейчас в борьбу с комарами, на которую администрацией курортных городов выделено несколько тысяч евро, вступили специализированные команды. По мнению специалистов, причиной нашествия насекомых стали июльские штормы и наводнения, вслед за которыми на курортах установилась жаркая погода.