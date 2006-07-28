Работа сельских магазинов на период уборочной кампании продлена до 22 часов

До конца косовицы магазины работают без выходных и перерыва на обед. В тех торговых точках, где работает один продавец, выходной день установлен среди недели. На сегодняшний день в республике работают 10 тысяч сельских магазинов, из них около полутысячи перешли на круглосуточный режим работы.Торговые точки и буфеты организованы также на зернотоках, хлебоприемных пунктах и элеваторах. В Белкоопсоюзе сообщили, что сейчас магазины принимают предварительные заказы от механизаторов на приобретение бытовой техники в счет будущей зарплаты. Вопросы обслуживания механизаторов в период уборочной постоянно контролируются, в том числе и с помощью "горячих линий" во всех райцентрах.