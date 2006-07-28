Необоснованных жалоб у минчан становится меньше

Так считают сотрудники районных администраций. В отделе по работе с обращениями граждан, контролю и делопроизводству Первомайского района отмечают, что примерно 10% из всех зафиксированных обращений приходят не по адресу.

...Решить проблему взаимоотношений с ворчливым соседом, урегулировать проблемы ЖСК и даже утрясти вопросы юридического порядка. Такие просьбы регулярно поступают в администрацию Первомайского района столицы. Письма приходят по почте, их приносят сами авторы и уже почти месяц здесь работает электронная приемная. Ссылка на сайте Мингорисполкома позволяет задать вопрос в администрацию района и по Интернету.

Необоснованной считается повторная жалоба, поданная по тому же вопросу, что и предыдущий раз при условии, что ни тогда, ни теперь обращение не имело силы, и все же на него был получен исчерпывающий ответ.

В нотариальных конторах можно столкнуться с недовольными наследниками, которые пытаются склонить юристов на свою сторону. Бывает, люди приходят, чтобы решить семейный скандал или какую-то другую бытовую проблему. Происходят и совершенно анекдотические случаи.

Вместе с тем, сегодня специалисты отмечают уменьшение количества необоснованных жалоб. Говорят, что минчане становятся более грамотными в юридических вопросах и проблемах делопроизводства в целом.