Эпидемия в Украине и политтехнологии

Сейчас в Украине ситуацию вокруг гриппа называют пиар-вакханалией, коммерческим цинизмом и информационной эпидемией.

На ней СМИ и чиновники заработали рейтинги, а фармкомпании — деньги. Здесь уже даже посчитали: только за первую неделю гриппа — 1 млрд. гривен.

То, что цены на лекарства в украинских аптеках были, мягко говоря, завышены — уже ни для кого не секрет. Теперь ажиотаж поутих в медицине, но только начался в политике. Сейчас оппозиция страны критикует правительство за неготовность к эпидемии и невозможность контролировать цены. Глава правительства Юлия Тимошенко все последние недели фактически не выходит из больниц и поликлиник. Партия регионов прозвала её за это «главной санитаркой страны», заявила, что это не больше, чем предвыборный пиар и обвинила в личном интересе.

Владимир Фесенко, политолог (Украина):

Речь идёт об обвинениях в том, что люди из фракции Блока Тимошенко причастны к фармацевтическому бизнесу, «крышуют» его и зарабатывают на этой панике. Думаю, здесь есть доля истины, но истина ещё и в том, что представители фармацевтического бизнеса есть во всех политических силах.

Тем временем, сама премьер уже заявила, что лично проконтролирует поиски виновных в высоких ценах и лекарственном дефиците. И даже станет инициатором возбуждения уголовных дел. Но на кого их заведут больше — на фармацевтов или чиновников — пока вопрос. Отдельные факты о политических пиар-благодетелях в Украине уже даже обнародовали.

Андрей Денисенко, координатор общественной организации «ГРАД» (Украина):

Начиная с 4 ноября активисты руководителя депутатского большинства в Раде Днепропетровска раздали горожанам около 100 тысяч повязок. Это привело к невиданной в городе панике и к парализации работы сети аптек города.

Эпидемия в Украине сейчас действительно больше напоминает политтехнологию. Ведь из-за неё даже предвыборные опросы не проводятся. А надо бы. Но, наверное, не всем — намекают эксперты. В 2010 году у страны сначала президентские, а потом и выборы в местные советы. Правда, этот грипп по рукам и ногам развязали не только деньги и политика.

Дизайнер Анна Арапина посмотрела на сезонную проблему под другим углом. Цена такого здорового изыска зависит от работы: в среднем 2-15 долларов. Анна говорит, маски с украинским орнаментом разобрали сразу. А вот повязку под деловой костюм пока так никто и не купил. Впрочем, сделать марлевый заказ сейчас можно на десятках украинских сайтов. Там на масках и губы, и смайлы, и «хочу в отпуск». В общем, всё по закону о том, что если руки золотые, откуда они растут, уже не важно.