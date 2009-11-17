Белорусы — абсолютные чемпионы Всероссийской олимпиады по программированию

Ещё до начала олимпиады гомельчан считали главными претендентами на победу.

Компьютер уже давно стал неотъемлемой частью жизни для большинства белорусских школьников. Правда, способ общения с ним у каждого свой: кто-то довольствуется победой виртуальной, а кого-то он делает реальным героем времени.

Всего пять часов понадобилось трём гомельским школьникам, чтобы доказать своё превосходство. Уже на старте ребята вырвались вперед: на решение первой задачи им понадобилось менее трёх минут. Ближайшие соперники — команда учебно-научного центра МГУ справились с ней на пять минут позже. Накал борьбы не спадал на протяжении всего первенства.

Ещё до начала олимпиады гомельчан считали главным из претендентов на победу. В российской столице уже который год пытаются подготовить белорусам достойных соперников.

Геннадия Короткевича в его 15 лет в мире программистов знает каждый. Первую серебряную медаль с чемпионата мира он привёз ещё в пятом классе. А нынешним летом уже стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в личном зачёте. Это достижение внесут в Книгу рекордов Гинесса.

Победа Геннадия Короткевича и его друзей — безусловный триумф всей белорусской школы. На фоне этого успеха «бронза» еще нескольких наших команд в Питере уже не кажется громким событием.