Иностранные студенты в Беларуси

Сегодня во всех уголках земного шара студенты отмечают свой день.

В классе Академии музыки какие только слова ни звучали: «ни хао», «хэллоу», «добры дзень». Но воистину общепризнанный здесь лишь язык музыки. После выступления китайская вокалистка так и не смогла еще раз без аккомпанемента повторить слова песни. Сложно дается иностранный язык.

Темнокожий иностранец при нуле не кутается в пуховик, а наоборот, раздевается — такую экзотическую картинку не всегда увидишь в наших широтах. Нигериец Тони – будущий экономист-аграрий, но ноги его чаще идут не на пары, а на стадион. Иностранец — нападающий в сборной родного вуза по футболу. Для Тони комфорт — когда все в шоколаде. Парня с горячего континента увлек футбол по-белорусски. Это когда качеству игры соответствуют условия.

Тони и его земляк Дан живут в одном блоке общежития. Второй нигериец спортивному направлению предпочел культурное. Дан частенько в своей комнате вспоминает любимый танец родного племени игбо. Однако, кроме народных мотивов африканец обожает читать рэп. Он даже выступает со своим речитативом в клубах. Ну а пока — репетирует дома. Дан Одоко уже около пяти лет в Минске. За это время к стране привык и даже, как ни странно, считает себя белорусом.

Нигерийскую кухню они поменяли на белорусскую. Икокоре и апа, конечно, теперь готовят редко. По нашим праздникам все чаще драники. Вот и сегодня, в День студента, Дан вооружился теркой и начал колдовать. Не по-африкански калорийно, оба иностранца, понятно по каким причинам, блюдут фигуру. Но в праздник можно.