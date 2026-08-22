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Будет ли мир в Украине или вопрос упущен? Анонс ток-шоу «Мнения»

22 августа 2026 17:55
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Украина: возможно ли еще мирное решение вопроса или же момент упущен?

Будет ли мир в Украине или вопрос упущен? Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Мачей Вишневский, главный редактор польского информационного портала: 
Польское государство было так эмоционально настроено, чтобы помогать Украине, что забыло про интересы своих граждан и про их настроения.

Будет ли мир в Украине или вопрос упущен? Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Рафаэль Ордуханян, политолог, журналист-международник, доктор политических наук (Россия): 
Вы поддерживаете режим, который убивал поляков на Волыни, и все равно еще продолжаете какую-то риторику.

Будет ли мир в Украине или вопрос упущен? Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ:
Непонятно, зачем Киев сам провоцирует Минск своим хамским поведением и своими действиями в приграничных территориях.

Будет ли мир в Украине или вопрос упущен? Анонс ток-шоу «Мнения»-8

Алессандро Триполоне, итальянский политолог:
Война может закончиться, когда наш Евросоюз закончит дарить кредиты Украине.

Будет ли мир в Украине или вопрос упущен? Анонс ток-шоу «Мнения»-10

Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ: 
Европейский союз, отдельные лидеры, ищут замену Зеленскому. 

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 23 августа, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика

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