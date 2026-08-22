Будет ли мир в Украине или вопрос упущен? Анонс ток-шоу «Мнения»

Украина: возможно ли еще мирное решение вопроса или же момент упущен?
Украина: возможно ли еще мирное решение вопроса или же момент упущен?
Мачей Вишневский, главный редактор польского информационного портала:
Польское государство было так эмоционально настроено, чтобы помогать Украине, что забыло про интересы своих граждан и про их настроения.
Рафаэль Ордуханян, политолог, журналист-международник, доктор политических наук (Россия):
Вы поддерживаете режим, который убивал поляков на Волыни, и все равно еще продолжаете какую-то риторику.
Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ:
Непонятно, зачем Киев сам провоцирует Минск своим хамским поведением и своими действиями в приграничных территориях.
Алессандро Триполоне, итальянский политолог:
Война может закончиться, когда наш Евросоюз закончит дарить кредиты Украине.
Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
Европейский союз, отдельные лидеры, ищут замену Зеленскому.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 23 августа, в 22:00 на «РТР-Беларусь».