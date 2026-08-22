Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Есть золотое сечение в искусстве. Правда, есть ли еще… Мир модерна все девальвировал. Был золотой стандарт в финансовой сфере. Мир западного рынка все упростил. Существует золотая середина. Еще существует эта точка опор для равновесия и баланса сил.

О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр», Пустовой на СТВ.

Ценность и уникальность нашей страны в золотой середине. Такова наша история, архитектура, литература, дипломатия, политика, образ мышления и даже жизни. С одной стороны, гаспадарлівасць, прижимистость – характерные западные модели, еще той классической комфортной среды обитания. А с другой, скромная и тихая духовность, присущая утраченной спадчыне Византии.

Причем, что очень важно, наша страна и нация не растворились ни в одной из этих частей, но как раз все эти части просеяны через сито времени и белорусской памяркоўнасці. Соборный облик Беларуси представлен в синодальной архитектуре и виленском барокко, в современной эклектике и в советском ампире. Ничего мы не разрушаем, но строим и содержим в надлежащем состоянии. И это сейчас не только и не столько про архитектуру – про всю нашу действительность.

То есть уважительно относимся к людям и нарративам советской эпохи. Тогда было много всего создано, а мы сохранили, не разрушили. Тоже яркий пример с колхозами и фермерами. Золотую пропорцию вывели. Причем благодаря мудрому подходу. Ведь земля – это экзистенциальная основа белорусской независимости и вообще нашего бытия. Не углеводороды, не печатный станок, а земля.

И в этом земельном вопросе Первый должен, как всегда, проявить мудрость, помочь расставить акценты в агробизнесе и надстроить систему, чтобы передать спадчыну, на которой все могли твердо и свободно стоять на своей земле. Потому что фермеров у нас тысячи, работников АПК четверть миллиона, но вся страна – цивилизация хлеба.