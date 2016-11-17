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Елка возле Национальной библиотеки будет 23-метровой высоты

17 ноября 2016 17:53
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Новости Беларуси. Столица продолжает готовиться к Новому году.

17 ноября специалисты начали устанавливать 23-метровую елку у Национальной библиотеки.

Новогодние конструкции появятся и в других местах города – всего их будет 24.

А вот монтировать главную елку страны начнут с 21 ноября. Светиться она будет не только ночью, но и днем.

Всего на лесную красу уйдет около тысячи светящихся пайеток. Помимо дерева, здесь разместят светящиеся шары и другие элементы декора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Новый год

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