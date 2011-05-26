Экс-кандидат в Президенты Беларуси Николай Статкевич приговорен к 6 годам колонии, Дмитрий Усс – к 5,5 годам

Они признаны виновным в организации массовых беспорядков 19 декабря 2010 года. Дмитрий Усс был взят под стражу в зале суда.

Другой фигурант дела, бывший сотрудник милиции Александр Класковский, приговорен к 5 годам заключения. За участие в массовых беспорядках, оскорбление представителей власти и самовольное присвоение звания или власти должностного лица. При этом в ходе судебного следствия не было доказано, что он совершал преступление в состоянии алкогольного опьянения.

По этому же делу проходили еще четыре человека. За участие в массовых беспорядках Александр Квяткевич, Дмитрий Буланов и Артем Грибков приговорены к 3,5, трем и четырем годам лишения свободы соответственно. Андрей Позняк – к 2 годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.

На оглашении приговора в суде Ленинского района столицы присутствовали представители дипмиссий Германии, США, Швеции и Еврокомиссии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кирилл Чубковец, государственный обвинитель:

Вина обвиняемых в совершении преступления, за которое они осуждены, доказана собранными по делу доказательствами. По приговору суда Статкевич и Усс признаны виновными в организации массовых беспорядков и осуждены по ч. 1 ст. 293 Уголовного Кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде лишения свободы. Усс – сроком на пять лет и шесть месяцев, Статкевич – сроком на шесть лет.

Необходимо отметить, что санкция ч. 1 ст. 293 Уголовного Кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.