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Дзержинск готовится к областным «Дожинкам» – рассказываем, что изменится в городе

24 августа 2026 12:45
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В 2026 году областной праздник тружеников села принимает Дзержинск. Город-спутник превратился в одну большую строительную и творческую площадку, где работы кипят с утра и до позднего вечера. Изменения затронули буквально каждый метр: от дорожного полотна и жилых кварталов до учреждений образования и знаковых площадок. Какие еще сюрпризы подготовили для жителей и гостей района к главному празднику хлеборобов, об этом и не только рассказали в программе Центральный регион.  

Современный зал бокса, обновленные дороги – узнали, как в Миорах готовятся к областным «Дожинкам»

Дзержинск готовится к областным «Дожинкам» – рассказываем, что изменится в городе-2

Строительный гул в Дзержинске не затихает ни на минуту. Самая высокая точка Беларуси готовится взять новую высоту. До масштабного праздника хлеборобов остаются считаные недели, а степень готовности ключевых объектов растет с каждым днем. 

Подробности в видео.

# Дожинки # Социальная инфраструктура

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