Дзержинск готовится к областным «Дожинкам» – рассказываем, что изменится в городе

В 2026 году областной праздник тружеников села принимает Дзержинск. Город-спутник превратился в одну большую строительную и творческую площадку, где работы кипят с утра и до позднего вечера. Изменения затронули буквально каждый метр: от дорожного полотна и жилых кварталов до учреждений образования и знаковых площадок. Какие еще сюрпризы подготовили для жителей и гостей района к главному празднику хлеборобов, об этом и не только рассказали в программе Центральный регион.

Современный зал бокса, обновленные дороги – узнали, как в Миорах готовятся к областным «Дожинкам»