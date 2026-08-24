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Какие гражданские инициативы реализуются в Минске? Ответила эксперт

24 августа 2026 12:17
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В августе прошла внеочередная сессия Мингорсовета, где скорректировали бюджет, добавили новые гражданские инициативы и перераспределили инвестиции. В студии ток-шоу «Большой город» на СТВ мы собрали тех, кто принимал решения, и тех, кто их воплощает. Обсудим, как власти, жители города идут навстречу друг другу, поговорим о цифрах, о людях и о том, как меняется Минск. 

Бюджет с социальной направленностью – узнали, на что пойдут дополнительные средства в столице 

Юлия Алексеюк, ведущая: 
В Минске большое внимание уделяют развитию гражданских инициатив. Какие основные сейчас?

Какие гражданские инициативы реализуются в Минске? Ответила эксперт-2

Валентина Довгалёва, председатель Партизанской районной г. Минска организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», депутат Мингорсовета:
Возможность реализации гражданских инициатив сегодня дает возможность гражданам проявить свою высокую социальную ответственность по отношению к своему городу, к своему микрорайону, где они проживают. 

Реализуются гражданские инициативы по принципу 90% бюджетных средств и 10% возможно за счет жителей города или привлечение юридических лиц, то есть неких инвесторов, которые готовы в нее вложиться. Сегодня гражданские инициативы очень разные, но в основной своей части они связаны с благоустройством дворовых территорий, то есть с тем, что ближе всего каждому жителю города. 

Подробности в видео

# Государственная социальная политика

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