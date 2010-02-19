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Дворовый пес спас людей от пожара в Архангельске

19 февраля 2010 15:22
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От пожара и возможной гибели жителей многоквартирного деревянного дома в Архангельске спас беспородный пес.

Пожар начался в 3.30 ночи по местному времени в тамбуре подъезда двухэтажного деревянного дома. Неизвестный облил пол горючим и поджег. Дом не оборудован пожарной сигнализацией. Собака, спавшая у дверей своих хозяев на первом этаже, лаем разбудила жителей, сообщает «Комсомольская правда».

«Пес теперь наверняка станет для жителей дома всеобщим любимцем. Если бы не он, последствия ночного пожара могли оказаться плачевными. К приезду пожарных огонь был уже потушен силами самих жильцов. Незначительно повреждены пол и стена в подъезде»,— сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

Все обстоятельства происшествия указывают на поджог — рядом с местом возгорания обнаружена стеклянная банка с остатками горючей жидкости, отмечает пресс-служба.

# общество

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