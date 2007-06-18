Дурь в голове - несчастье не воде

В водоемах Гомельской области за минувшую неделю утонули 20 человек, в том числе 6-летняя девочка. Текущая статистика практически вдвое превышает цифры аналогичного периода прошлого года. В регионе сохраняется устойчивая жаркая погода, в связи с этим огромное количество людей устремляется к местам отдыха. За минувшие субботу и воскресенье в области утонули 12 человек, из них большинство в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ОСВОДа предпринимают усиленные меры профилактики несчастных случаев на воде. Организованы постоянные рейды по местам отдыха людей, проводится разъяснительная работа на предприятиях и в организациях, на организованных пляжах введено дежурство медицинского персонала.