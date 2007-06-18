Прямой эфир

Дурь в голове - несчастье не воде

18 июня 2007 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В водоемах Гомельской области за минувшую неделю утонули 20 человек, в том числе 6-летняя девочка. Текущая статистика практически вдвое превышает цифры аналогичного периода прошлого года. В регионе сохраняется устойчивая жаркая погода, в связи с этим огромное количество людей устремляется к местам отдыха. За минувшие субботу и воскресенье в области утонули 12 человек, из них большинство в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ОСВОДа предпринимают усиленные меры профилактики несчастных случаев на воде. Организованы постоянные рейды по местам отдыха людей, проводится разъяснительная работа на предприятиях и в организациях, на организованных пляжах введено дежурство медицинского персонала.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 июня 2007 14:15

Лидеру преступной группировки "пожарники" вынесен приговор

18 июня 2007 12:17

В детские сады - очередь

18 июня 2007 11:37

Не всякая вода одинаково полезна. Для купания