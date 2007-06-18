Лидеру преступной группировки "пожарники" вынесен приговор

16 лет лишения свободы. Такой срок определил Гомельский областной суд лидеру преступной группировки "пожарники", известному по кличке Бык.

Он курировал рынок интимных услуг. Также был причастен к изнасилованиям, вымогательствам и другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

Назначенная ему мера наказания - пока максимальная из тех, которые применялись судами первой инстанции по делу "пожарников". Напомним, что в Гомеле уже состоялось два судебных процесса, где фигурантами выступали 45 членов организации. Самые большие сроки, которые были им определены - 14 и 15 лет. В настоящее время экстрадиции в России ожидают еще несколько членов криминального формирования, среди них и руководители преступной организации.