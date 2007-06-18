В детские сады - очередь

Особенно не хватает таких учреждений в микрорайонах Лошица, Малиновка, Сухарево, где интенсивно ведется застройка жилых кварталов. Решение этой проблемы специалисты видят в возвращении зданий детских дошкольных учреждений, некогда отданных на баланс другим пользователям. Многие из этих помещений нынешними хозяевами до сих пор не используются. В ближайшее время необходимо провести ревизию таких построек. И вернуть их на баланс Комитета по образованию Мингорисполкома.

Всего же в Минске сегодня работают 420 дошкольных учреждений. Еще два новых детских сада введут в эксплуатацию в нынешнем году.