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В детские сады - очередь

18 июня 2007 12:17
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Особенно не хватает таких учреждений в микрорайонах Лошица, Малиновка, Сухарево, где интенсивно ведется застройка жилых кварталов. Решение этой проблемы специалисты видят в возвращении зданий детских дошкольных учреждений, некогда отданных на баланс другим пользователям. Многие из этих помещений нынешними хозяевами до сих пор не используются. В ближайшее время необходимо провести ревизию таких построек. И вернуть их на баланс Комитета по образованию Мингорисполкома.  
Всего же в Минске сегодня работают 420 дошкольных учреждений. Еще два новых детских сада введут в эксплуатацию в нынешнем году.
# общество

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