Не всякая вода одинаково полезна. Для купания

Купание в Комсомольском озере, водохранилищах Дрозды, Заславское и Цна запрещено. Такой вердикт вынесли эпидемиологи в связи с ухудшением состояния воды. Всего в Беларуси купание запрещено в 24 водоемах. Летом чаще всего ухудшается бактериологическое качество воды в водоемах. Это связано как с интенсивным размножением микроводорослей, так и с массовым купанием отдыхающих. Основная причина запрещения использования водоемов - превышение содержания кишечных палочек в воде.

В купальный сезон бактериологическое исследование воды проводят раз в неделю. Если же в дальнейшем анализы будут положительными - водоемы для купания снова откроют.