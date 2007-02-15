На усиленный режим работы перешли сотрудники Брестского управления МЧС. В области зафиксировано увеличения гибели людей на пожарах.

С начала года жертвами огненной стихии стало 26 человек. Исправить ситуацию решили проверенным методом. В каждый дом инспекторы управления МЧС и внутренних дел оправляются на разъяснительную работу.

Жители деревни Мицкевичи Барановичского района заметили пожар только тогда, когда пламя огня вырвалось наружу. Сотрудникам МЧС понадобилось 40 минут, чтобы локализовать возгорание. Спасти хозяев и их имущество не удалось. "Все подразделения направлены на работу по профилактике. Наша задача достучаться в каждый дом", - говорит Старший инспектор группы пропаганды и обучения Барановичского городского управления по ЧС Вячеслав Самотошенков.

Причиной пожара зимой, говорят инспекторы, чаще всего становится замыкание проводки и нарушение правил эксплуатации печного отопления. Основные факторы, усугубляющие ситуацию - алкоголь и курение в постели.

Пока инспекторы проводят разъяснительные беседы хозяевами домов, в местном клубе первоклашкам показывают поучительный спектакль "Огонь - не игрушка". На вопросы героя Петрушки об элементарных правилах пожарной безопасности дети отвечают сходу. Хочется верить, что полученные знания они смогут при необходимости применить и в жизни.