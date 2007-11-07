Дорогой Октября

Открывшиеся сегодня станции метро не первые в списке объектов, которые обычно открывают 7 ноября.

Эту традиция Беларусь унаследовала вместе с самим праздником: в красный день календаря по подарку. В "ноябрьском списке" десятки важнейших для страны социальных объектов.

В 32-м, когда Совет народных комиссаров объявил конкурс на лучшее исполнение фигуры вождя, никто и не думал что спустя год Владимир Ильич уже украсит центр города. 7 ноября 1933 года Дом правительства и памятник Ленину торжественно открыли. Семиметровый вождь оказался самым высоким в СССР.

В этот же день в столице проходит церемония открытия аэропорта Минск-1. 64 года назад в Москву отсюда отправляется первый и единственный тогда самолет "К-5". Толпы минчан буквально осаждают подступы к взлетно-посадочной полосе.

Уже весной здесь приземляются три первых смоленских самолета По-2, которые впоследствии получают постоянную прописку в белорусском небе. Спустя три года открыты первые регулярные рейсы между Минском и 17 райцентрами Беларуси. Протяженность трасс по тем временам поражает - 2000 километров!

В свои лучшие времена столичный аэровокзал пропускает до миллиона пассажиров в год. Сегодня подобный пассажиропоток уступил бы разве что метро.

Спортивная, Кунцевщина, Каменная горка. Красный день в календаре стал и их днем: два года назад. Впрочем, 7 ноября - символичная дата для всего столичного метро. В 1997 в этот день первые вагоны отправились на станцию Могилевскую.

В 2002 славную ноябрьскую традицию поддержали сразу два новых объекта. Развязка на Аранской, она разрубила гордиев узел, так тесно переплетенных в этом месте городских магистралей, а также Минская кольцевая. На ее реконструкцию понадобились огромные средства даже в масштабах крупной европейской страны.



То, что первоначально планировалось сделать за 5 лет, выполнили за два. В итоге, 24 транспортных развязки, 1500 дорожных знаков, метеостанции, пропускная способность увеличена в три раза. После реконструкции, МКАД принимает 85 тысяч автомобилей в сутки.

Число, зрителей "Победы" в разы меньше, хоть и он работает сутками. В список "ноябрьских" кинотеатр попал в 1948. На месте бывшего клуба пищевиков его почти заново отстроили после войны. К слову, четырьмя годами ранее в Минске историю той войны "собрали" в музее Великой Отечественной.

Его открыли тоже 7 ноября, еще до окончания войны. Эти залы хранят 80 тысяч уникальных экспонатов. Они видели самое страшное, что может быть

в истории. Теперь они ждут, когда сами станут ее частью. История ведь тоже нуждается в реконструкции.

