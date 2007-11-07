Метро пришло в микрорайон Уручье

Две новые станции первой линии минской подземки сегодня введены в эксплуатацию. Это "Борисовский тракт" и "Уручье".

Подземные пути стали больше на 2,5 километра и теперь составляют 33 километра. Вход на две новые станции сегодня бесплатный. Форма отутюжена, настроение праздничное, скоро в путь. Машинисту Юрию Титенкову доверили вести первый поезд от одной новой станции до другой - "Уручье" и "Борисовский тракт". Говорит, что эти 2,5 тысячи метров важнее, чем сотни километров за несколько лет работы под землей.

30 лет истории метро и каждый год - по километру проходческих работ. Темпы работ - самые высокие в СНГ. Настоящее минской подземки - это 33 километра и 25 станций.

Геннадий Невыглас, глава администрации Президента Республики Беларусь: "Каждая новая станция - это больший комфорт и экономия времени для пассажиров. Бесперебойность, четкость и строгое соблюдение графика движения при высокой его интенсивности, а также доступность делают метро поистине народным видом транспорта".

Не обошлось и без новых архитектурных решений. Вестибюль станции "Уручье" впервые сделан сводчатой формы - по рекомендации психологов. Ведь именно такая форма меньше всего давит на человека под землёй. Смелее поиграли с цветом. На станции "Уручье" - преобладает голубой, оправдывая речное название.

75 километров путей, 53 станции и 4 линии. Это - метро будущего. Самый быстрый вид городского транспорта все стремительнее врывается в жизнь минчан. В ближайших планах метростроевцев сделать подарок жителям Курасовщины и Зеленого луга.

С открытием метро в микрорайоне Уручье изменяется движение наземного транспорта. 10 маршрутов, дублирующих Московскую линию метро, закрываются. А для подвоза жителей к открывшимся станциям организовано два новых автобусных маршрута: 151-й "Уручье-4 - "Уручье-3" и 139-й "Уручье-2 - Рогачевская". До конца ноября столичные транспортники будут корректировать схему движения, учитывая пожелания жителей района.

