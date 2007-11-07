В Беларуси отмечают День Октябрьской революции

90-я годовщина Октябрьской революции отмечается сегодня в Беларуси. Только в нашей стране этот день остался красным в календаре. Этот праздник отмечается на государственном уровне.

С юбилейной датой соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко. В поздравлении, в частности, говорится: "Октябрь 17-го не только изменил судьбу огромной страны, но и во многом определил исторический путь развития всего человечества. 90 лет назад революция вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества... Благодаря победе Великого Октября свершилась мечта многих поколений белорусов - мы обрели независимое государство, открытое для друзей. Сегодня Республика Беларусь уверенно идет собственным путем развития. Все блага мы создаем своими руками, умом и талантом во имя нашей Родины... "

Приверженцы идей Октября сегодня вышли на улицы всех городов Беларуси. В Минске коммунисты встретили 90-летие Октябрьской революции у памятника Ленину. По традиции, участники акции провели небольшой митинг и возложили венки. Лидеры белорусских компартий на церемонии присутствовать не смогли. Сегодня они находятся в Москве, где принимают участие в праздничных мероприятиях, организуемых российскими "красными".

В белорусском календаре праздник отмечается как государственный, но проходит без былого размаха. И все же выразить свое уважение к историческому прошлому страны пришли представители разных слоев общества, в том числе и молодежь.

В Бресте круглую дату отметили под звуки оркестра. Торжественные мероприятия развернулись на главной улице города, которая и сегодня носит имя Ленина. Участники шествия возложили цветы к памятнику вождю пролетариата. Здесь же прошел торжественный митинг.

Свыше 300 последователей Октябрьской революции собрались сегодня и в Витебске. У памятника Ленину прошел торжественный митинг, а к подножию монумента ветераны возложили цветы. В праздновании знаменательной даты приняла участие и молодежь.

А в Гродно 90-летие Октября отметили также традиционно - торжественным шествием и митингом на главной площади города. К памятнику Ильичу коммунисты, ветераны, молодёжь и простые гродненцы возложили цветы, высказав, таким образом, свое отношение к истории.

