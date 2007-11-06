Столичные дорожники приступили к выполнению трехлетней программы по ремонту минских магистралей.

В запасе у минских дорожников всего несколько недель, чтобы подготовить к грядущим холодам столичные магистрали. Зимой асфальтное покрытие особенно подвержено разрушениям. Значит -до первого снега нужно заделать все трещины, ямы и выбоины. Предварительные итоги летней ремонтной кампании подвести уже можно, однако сделано не все запланированное.

Площадь столичных дорог - более 13 миллионов квадратных метров. 67% магистралей требуют капитального ремонта. Полностью привести их в порядок столичные дорожники планируют в течении ближайших трех лет Проект масштабный .Чтобы реализовать его потребуется 500 миллиардов рублей. И около двух миллионов тонн асфальтобетонной смеси. Тем не менее - столичные власти намерены решить дорожный вопрос кардинально. Первый шаг к воплощению в жизнь грандиозных планов уже сделан

Главное в дорожных работах - качество. Дорожная лаборатория предприятия "Горремавтодор" тщательно следит за соблюдением всех нормативов, специалисты контролируют толщину слоев и ровность асфальтного покрытия. Отмечают, что одно из самых частых нарушений в Минске - несоблюдение технологического процесса, а это, в свою очередь, укорачивает "возраст" дорожного полотна.

Пусть дороже, но прочнее. При строительстве и ремонте дорог необходимы новые технологии. Столичные дорожники к нововведениям готовы. Например, для приготовления асфальтобетонной смеси уже сейчас используется специальная добавка немецкого производства. Она на 10% увеличивает стоимость асфальта. Зато в течение десяти лет улица застрахована не только от трещин и выбоин, но и от появления колеи.



