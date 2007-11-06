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Решить дорожный вопрос кардинально

06 ноября 2007 19:14
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Столичные дорожники приступили к выполнению трехлетней программы по ремонту минских магистралей.

В запасе у   минских дорожников всего несколько недель, чтобы подготовить  к грядущим холодам  столичные магистрали. Зимой  асфальтное покрытие   особенно подвержено разрушениям. Значит -до первого снега нужно  заделать все трещины, ямы и выбоины. Предварительные итоги летней ремонтной кампании подвести уже можно, однако сделано не все запланированное.

Площадь столичных дорог - более 13 миллионов квадратных метров. 67%   магистралей требуют капитального ремонта. Полностью привести  их в порядок столичные дорожники планируют в течении ближайших трех лет  Проект масштабный .Чтобы реализовать  его потребуется 500 миллиардов рублей. И около двух миллионов тонн  асфальтобетонной смеси. Тем не менее - столичные власти намерены решить дорожный вопрос  кардинально. Первый шаг к воплощению в жизнь грандиозных планов уже сделан

Главное в дорожных работах - качество. Дорожная лаборатория  предприятия "Горремавтодор" тщательно   следит за соблюдением всех нормативов,  специалисты контролируют толщину слоев  и ровность асфальтного покрытия. Отмечают, что одно из самых частых нарушений в Минске - несоблюдение технологического процесса, а это,  в свою очередь, укорачивает "возраст" дорожного полотна.

Пусть дороже, но  прочнее. При строительстве и ремонте дорог необходимы  новые технологии. Столичные дорожники  к нововведениям  готовы. Например, для приготовления асфальтобетонной смеси уже сейчас    используется специальная добавка немецкого производства. Она на 10% увеличивает стоимость асфальта. Зато в  течение десяти лет улица застрахована не только от трещин и выбоин, но и от появления колеи.

 


 

# общество

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