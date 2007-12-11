Домашний музей льна появился в Бресте

Его авторы - коренные белорусы, которые почти 30 лет прожили в Сибири, но не забыли своих традиций.

Семья Манец переехала в Брест из Западной Сибири 3 года назад. Алексей Федорович, покинул Беларусь после учебы. Строил "маленький БАМ", железнодорожную магистраль Тюмень - Сургут. Вернулся в родную деревню спустя 28 лет. Тогда же и обратился к богатому прошлому малой родины. Интерес к народным традициям полесского края проявила и жена, потомственная свердловчанка.

Ручной ткацкий станок, прялка, берестяная люлька, рушники - более 50 предметов. Все это семья собрала в Малоритском районе. Там же на видеокамеру Алексей Федорович снял "деревенские посиделки" с традиционными народными песнями, которые хозяйки исполняли во время работы.

В задумках семьи - воссоздание на базе музея тех самых деревенских посиделок. Таким образом приобщить молодое поколение к самобытному славянскому ремеслу.

